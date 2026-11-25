Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
GIRONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 21 de noviembre a una mujer de 38 años por presuntamente robar objetos valorados en más de 10.000 euros en las dos casas en las que trabajaba, informan en un comunicado este miércoles.
En el primer domicilio y a principios de abril, los inquilinos empezaron a notar que faltaban objetos, como dos relojes personales de alta gama, zapatos deportivos de élite, chaquetas técnicas o bolsos de marcas conocidas.
Y en el segundo, desde octubre, echaban de menos zapatos deportivos de alta gama y aparatos electrónicos, si bien posteriormente localizaron algunos artículos en plataformas de internet de venta de productos de segunda mano; la detenida, sin antecedentes, pasará a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Girona cuando la requieran.