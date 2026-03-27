Detenida en Martorell (Barcelona) por falsificación documental en empadronamientos a migrantes

Archivo - Imagen de recurso de unas esposas de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles a una mujer de 63 años de Martorell (Barcelona) como presunta autora de un delito de falsificación documental y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por haber tramitado cinco empadronamientos vinculados al mismo inmueble con un contrato de arrendamiento presuntamente falsificado.

La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por una mujer en la comisaría de Martorell, en la que ponía de manifiesto que una desconocida se habría empadronado de forma ilícita en un inmueble propiedad de un familiar suyo, el cual negaba haber formalizado ningún contrato de alquiler, informan los Mossos en un comunicado este viernes.

Tras comprobar las actuaciones contractuales tramitadas ante el Ayuntamiento de Olesa de Montserrat (Barcelona), el cuerpo detectó la presentación de un contrato de arrendamiento presuntamente falsificado, así como la posterior tramitación de cinco empadronamientos vinculados al mismo inmueble.

CONTRATO MANIPULADO

El análisis documental permitió determinar que el contrato había sido manipulado presuntamente a partir de un documento original procedente de una inmobiliaria de Barcelona.

La documentación falseada "habría sido utilizada para inducir a error y engaño" a los funcionarios del Ayuntamiento para facilitar el empadronamiento irregular de estas personas, que habrían abonado previamente un dinero para la realización del trámite y que se encontraban en situación administrativa irregular en el territorio.

La detenida, que tenía 2 antecedentes, ya ha pasado a disposición judicial ante el Juzgado en funciones de guardia de Martorell (Barcelona).