Detenida una mujer por dirigir un punto de venta de cocaína "muy activo" en Palafrugell (Girona)

GIRONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 18 de febrero a una mujer de 60 años por presuntamente dirigir un punto de venta de cocaína "muy activo" ubicado en un domicilio de Palafrugell (Girona), informan en un comunicado este viernes.
Tras diversos avisos ciudadanos y el trabajo de la Unidad de Investigación, se llevó a cabo una entrada y registro con el apoyo del Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), donde hallaron una pieza de hachís de 98 gramos y dos rocas de cocaína de 70, así como 104 gramos de un polvo gris.
Además, también localizaron tres tabletas electrónicas y cinco portátiles, una pistola de aire comprimido, 10 teléfonos móviles, cadenas de oro y dos relojes, así como una bicicleta, que se pudo constatar que era robada de un colegio de Pals (Girona) el 15 de enero.
Otros objetos del interior también constaban robados, como dos de los portátiles.
La detenida, con antecedentes, será citada próximamente para declarar ante el juez y la investigación no está cerrada, ya que no se descartan más detenciones.