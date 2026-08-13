Detenida una mujer como presunta autora de un incendio forestal en Llança (Girona)

Incendio en Llança (Girona) causado por una mujer que ha sido detenida gracias a una investigación de Agents Rurals y Mossos d'Esquadra - MOSSOS

GIRONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una investigación conjunta entre los Mossos d'Esquadra y Agents Rurals ha permitido detener a una mujer como presunta autora de un incendio forestal el Llança (Girona), ha informado el cuerpo policial en un comunicado este jueves.

Los hechos se remontan al 2 de agosto, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por un incendio en una zona boscosa de Cap Ras y Agents Rurals y Mossos confirmaron que el fuego se había originado muy cerca de donde estaba acampada una mujer.

Las indagaciones permitieron confirmar que el incendio, que calcinó 1.200 metros cuadrados de zona boscosa, se había originado por la imprudencia de alguna persona que había hecho fuego para cocinar.

Efectivos del Área Básica del Alt Empordà de Agents Rurals validaron el área de inicio del fuego, donde se localizaron diversos indicios del origen, mientras que la Unidad de Investigación de la comisaría de Figueres (Girona) de Mossos identificó a la mujer como responsable del incendio, por lo que finalmente la localizaron y detuvieron en Figueres (Girona) el martes, 11 de agosto.

Mossos y Agents Rurals recuerdan la prohibición de hacer fuego en zona forestal sin autorización expresa para tal efecto, sea cual sea la finalidad, entre el 15 de marzo y el 15 de octubre.