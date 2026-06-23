Detenida una mujer en Tortosa (Tarragona) por difundir contenido de odio y discrminación en redes

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves a una mujer de 40 años por supuestamente difundir contenido de odio y discriminación en redes sociales, informan en un comunicado este martes.

La detención es el resultado de una investigación iniciada a raíz de la difusión reiterada de contenidos discriminatorios a través de la red social 'X' y, según las pesquisas, la detenida habría publicado de forma "continuada" mensajes con contenido racista, xenófobo, anti-LGTBIQ+, antisemita e islamófobo, susceptibles de constituir un delito de incitación al odio y la discriminación.

La investigación ha sido tutelada por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tortosa (Tarragona) y la detenida (sin antecedentes policiales) pasó a disposición judicial el pasado domingo.