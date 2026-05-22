Detenidas cuatro personas de un clan familiar en el Pla d'Urgell (Lleida) por tráfico de drogas

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres, de 29 y 25 años, y dos mujeres, de 30 y 26 años, que forman parte de un clan familiar en el Pla d'Urgell (Lleida) como presuntos autores de un delito contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.

En un comunicado, explican que la detención es consecuencia de una investigación iniciada en mayo de 2024 tras tener conocimiento de que un clan familiar se podría dedicar a la venta de sustancias estupefacientes, principalmente marihuana, en Mollerussa (Lleida).

Tras llevar a cabo dispositivos de seguimiento de los sospechosos, intervinieron 11 transacciones de marihuana y constataron que cambiaron hasta tres veces el lugar de venta de la droga, lo que complicó la investigación.

También descubrieron que tenían una plantación de marihuana interior que los abastecía de sustancias para hacer las posterior transacciones, otro inmueble donde escondían la droga y un tercer piso donde ocultaban los beneficios de la actividad ilícita.

TRES ENTRADAS

El miércoles, los agentes hicieron tres entradas y pesquisas simultáneas, dos en domicilios de Mollerussa, donde detuvieron a los 4 miembros de la familia y se intervinieron más de 2 kg de marihuana preparada para venderla al detalle; dosis preparadas para vender; herramientas para envolver, pesar y distribuir la droga; 32.824 euros en moneda fraccionada; tres básculas de precisión; 2 armas de fuego cortas con munición y una defensa de madera.

La tercera entrada fue en una casa unifamiliar de Linyola (Lleida), donde se localizó una instalación preparada para iniciar nuevos cultivos y con capacidad para explotar 300 plantas de marihuana así como elementos para favorecer el cultivo interior, como lámparas led, ventiladores y extractores, una báscula de precisión y una caja fuerte.

Las dos detenidas quedaron en libertad después de declarar ante los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Mollerussa, con la obligatoriedad de presentarse ante el juez cuando sean requeridas.

Los otros dos detenidos, con antecedentes, han pasado este viernes a disposición judicial ante el juez de instrucción en funciones de guardia de Lleida.