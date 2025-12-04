Detenidas 2 militantes de Arran de Sant Just (Barcelona) por daños a un local en apoyo a Palestina

Archivo - Detención de los Mossos (archivo) - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 4 Dic. (BARCELONA) -

Dos militantes de Arran de Sant Just Desvern (Barcelona) han sido detenidas este jueves como presuntas autoras de daños contra un establecimiento de comida rápida como muestra de apoyo a Palestina, ha informado la organización juvenil de la izquierda independentista en un comunicado.

Fuentes de Alerta Solidària, que ha asumido la representación legal de ambas militantes, han informado a Europa Press de que la investigación la ha portado la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra y que se les atribuyen "pintadas y posibles daños" en un restaurante de comida rápida en solidaridad con Palestina y en señal de boicot a Israel.

La primera de las detenciones se ha producido sobre las 7.00 horas y la segunda a las 17.00 horas y ambas mujeres se encuentran en la comisaría de Esplugues de Llobregat (Barcelona) de los Mossos d'Esquadra.

Las mismas fuentes aseguran sentirse sorprendidas por esta detención y por la posibilidad de que se alargue durante la noche, al considerar que se trata de "un hecho puntual" que no reviste de gravedad.

Arran ha convocado una concentración de apoyo este jueves por la tarde ante la comisaría en la que se encuentran ambas militantes para darles apoyo y mostrar su rechazo hacia "las detenciones, que califica de desproporcionadas y políticas".