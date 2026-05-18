Detenidas 2 personas de un escuela infantil de Vilassar de Mar (Barcelona) por malos tratos

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves a dos personas de una escuela infantil de Vilassar de Mar (Barcelona) tras recibir una denuncia por presuntos malos tratos, confirman fuentes policiales a Europa Press.

Fueron detenidas por un delito de trato degradante y vejatorio y la policía catalana también denunció a una tercera persona.

Los hechos se están investigando ante la posibilidad de recibir más denuncias y las personas detenidas pasaron a disposición judicial el sábado.