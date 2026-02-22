Detenidas 3 personas por traficar con droga en pisos turísticos en el Eixample de Barcelona

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado miércoles a tres personas de entre 25 y 44 años por pertenencia a grupo criminal y por traficar con drogas sintéticas desde alojamientos turísticos en el distrito del Eixample de Barcelona, según han informado este domingo mediante un comunicado.

Según las diferentes investigaciones, los compradores llamaban a los detenidos y se acercaban hasta uno de los 13 pisos alquilados para llevar a cabo el intercambio.

De los tres detenidos, uno se encargaba de la gestión y la venta de la droga, mientras que los otros dos eran responsables de alquilar las diferentes viviendas.

El pasado miércoles, agentes de los Mossos entraron y registraron dos domicilios del Eixample, lugar donde se realizaron las detenciones y se cachearon varios vehículos de los investigados, donde localizaron una maleta con el stock de drogas.

En total, los agentes intervinieron 4,2 kg de MDMA, 2,44 kg de ketamina, 1,42 kg de pastillas de éxtasis, 1 kg de cocaína, 1 kg de Tusi, 953 g de metanfetamina, 100.740 euros en efectivo, una máquina de contar billetes y 2 básculas de precisión.