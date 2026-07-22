Detenido por agredir a una pareja en la estación de Passeig de Gràcia del Metro de Barcelona

Presunta agresión del detenido a una pareja en la estación de Passeig de Gràcia del Metro de Barcelona el 12 de julio - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por su presunta relación con una agresión a una pareja en la estación de Passeig de Gràcia del Metro de Barcelona del 12 de julio.

La policía catalana explica que las imágenes de las cámaras de seguridad de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han sido "clave" para identificar al detenido, han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Afirman que las imágenes de la agresión se hicieron "virales" en las redes sociales.