Detenido en Calaf (Barcelona) por presuntamente traficar drogas cerca de una estación de tren

Dos bolsas de marihuana intervenidas en el domicilio del detenido
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 11 noviembre 2025 14:20

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 41 años en Calaf (Barcelona) por presunto tráfico de drogas cerca de la estación de Renfe, después de una investigación que se inició en septiembre con diversos seguimientos y vigilancias.

Los investigadores constataron el movimiento de personas por la zona, algunos de ellos conocidos policialmente y consumidores de sustancias, y tras cachear a alguno de ellos, los mossos intervinieron cocaína, informan en un comunicado.

Tras recoger los indicios necesarios, este lunes por la mañana se realizó la entrada y registro en el domicilio del sospechoso, que fue arrestado al salir de casa, y en el interior de la casa localizaron dos bolsas con casi 800 gramos de marihuana, por lo que está previsto que pase a disposición judicial este martes.

