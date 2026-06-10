Detenido en Caldes (Girona) por estafar a 8 personas con la venta de entradas a un concierto

Archivo - Dos agentes de Mossos d'Esquadra - EUROPA PRESS - Archivo

GIRONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 1 de junio a un joven de 19 años en Caldes de Malavella (Girona) por presuntamente estafar a 8 personas "como mínimo" con la venta de entradas a un concierto de un famoso artista que actuaba en el Estado, llegando a defraudar 2.820 euros.

Los Mossos tuvieron conocimiento el 25 de mayo, a través de una denuncia, de que había un chico que vendía entradas a través de WhatsApp y que, tras comprarlas, estas les llegarían supuestamente 48 horas antes del concierto, ha informado el cuerpo en un comunicado este miércoles.

Los mossos de la comisaría de Girona recogieron la denuncia de 8 personas, a través de las cuales se hicieron pesquisas que condujeron a la identificación del chico que estaba detrás del engaño de las supuestas entradas.

Se da la circunstancia de que otras comisarías de todo el territorio también están recibiendo denuncias contra la misma persona por más estafas en la compraventa de entradas del mismo concierto y con el mismo modus operandi.

La investigación no se da por cerrada, no se descarta que pueda ser una estafa de mayor alcance y con afectación a otras partes de Catalunya y el detenido, sin antecedentes, pasó a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Girona.