Detenido un conductor drogado tras saltarse un control policial y volcar en Reus (Tarragona)

TARRAGONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido la madrugada de este miércoles a un conductor drogado de 36 años que se saltó un control policial en La Selva del Camp (Tarragona) y condujo a "gran velocidad" con las luces apagadas por la C-14 en sentido Salou, hasta que se dirigió a la TP-7225 en Reus (Tarragona), donde acabó volcando en una rotonda.

Los agentes socorrieron a los dos ocupantes del turismo, que estaban heridos leves, y comprobaron que el conductor desprendía un fuerte olor a alcohol y tenía síntomas de ir bajo sus efectos, por lo que fue arrestado al dar positivo en THC, cocaína, anfetaminas con una tasa de 0,66 mg/l en alcohol, informa la policía catalana en un comunicado este jueves.

El acompañante también fue identificado, pero explicó que durante la huída intentó convencer al conductor para que se detuviera y obedeciera las órdenes policiales; el detenido ha pasado a disposición judicial.