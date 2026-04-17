Detenido por dirigir un punto de venta de cocaína en un piso de Sant Feliu de Guíxols (Girona)

Droga intervenida en el punto de venta ubicado en el domicilio del detenido - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 14 de abril a un hombre de 31 años por presuntamente dirigir un punto de venta de cocaína en un piso de Sant Feliu de Guíxols (Girona), donde también fue denunciada penalmente una mujer de 23 años.

Tras diversas investigaciones para constatar los hechos, se practicó una entrada y registro en el domicilio con el apoyo del Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), donde localizaron 23 envoltorios de cocaína, 10 piezas de hachís y 25 gramos de marihuana, según informa la policía catalana en un comunicado.

El detenido, sin antecedentes penales, pasó a disposición judicial al día siguiente.