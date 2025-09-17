Detenido uno de los dos presuntos ladrones que intentaron robar en una casa de Girona

GIRONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 13 de septiembre a un hombre de 27 años por presuntamente intentar entrar a robar en un domicilio de la calle Mas Devesa de Girona, mientras que otro hombre que le acompañaba consiguió huir tras escalar por un muro, informan en un comunicado este miércoles.

Los agentes recibieron el aviso cerca de las 15.00 horas y al llegar vieron a dos hombres que salían corriendo, y tras detener a uno de los dos, localizaron las persianas levantadas y un agujero de unos 30 centímetros de diámetro en la parte inferior del cristal preparado para acceder al interior.

Además, encontraron un martillo, cuatro destornilladores y guantes, así como dos juegos de pendientes, cuya procedencia se investiga; finalmente, el detenido pasó a disposición judicial este lunes y la investigación sigue abierta para tratar de encontrar al otro presunto ladrón.