Detenido el dueño de un locutorio de Caldes de Montbui (Barcelona) por apropiarse de 15.000 euros

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves al propietario de un locutorio de Caldes de Montbui (Barcelona) por presuntamente apropiarse indebidamente de más de 15.000 euros, que acumuló gracias a los pagos que las víctimas hacían para enviar a familiares de sus países de origen, informan en un comunicado este martes.

La detención se ha producido después de dos denuncias recientes, que se suman a otra del mes de agosto, y los investigadores han constatado que el presunto autor, una vez recibía el dinero, daba a las víctimas el justificante de envío, y también aconsejaba a los clientes sobre el mejor momento para realizar el envío, afirmando que tenía conocimientos sobre el tipo de cambio.

En este sentido, los envíos no se llegaban a producir porque se quedaba con los importes depositados para reinvertirlos y obtener beneficios propios, y en algunos casos llegó a devolver el importe al saber que le habían denunciado, pero aun así fue detenido y pasó a disposición judicial.