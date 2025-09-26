Detenido en la estación de Sants de Barcelona con 2,5 kilos de cocaína en su mochila

Cocaína intervenida en la mochila del hombre en la estación de Sants de Barcelona - POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional detuvo el pasado 28 agosto en la estación de Sants de Barcelona a un hombre que llevaba en el interior de su mochila tres paquetes envueltos en papel de aluminio que contenían un total de 2,514 kilos de cocaína en polvo, informan este viernes en un comunicado.

Los agentes le preguntaron por los motivos de su estancia en Barcelona y el hombre les mostró un documento de solicitud de asilo denegado por Alemania, por lo que manifestó que debía ser en España donde se le facilitara el trámite ya que la entrada a Europa la realizó por España en 2024, y por este motivo se encontraba en la capital catalana.

No obstante, su comportamiento "nervioso y desorientado" provocó que los agentes registraran su mochila y, tras encontrar la droga, se abrió una investigación para esclarecer los hechos y averiguar si pueden existir grupos criminales organizados que se aprovechen de su situación de vulnerabilidad para transportar droga dentro del espacio Schengen.