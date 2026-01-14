Detenido en Francia un acusado de intentar matar al hijo menor de su pareja en Barcelona

Archivo - Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, con la colaboración de la Gendarmería francesa, detuvieron el pasado domingo en Francia a un hombre de 35 años investigado por una tentativa de homicidio contra el hijo menor de edad de su pareja, unos hechos que se remontan al 16 de octubre del año pasado en Barcelona.

Tras agredir al menor, el detenido --que tenía vigente una orden europea de detención y entrega-- huyó a Marruecos y, posteriormente, fue localizado en Francia a raíz de reanudar el contacto con su pareja a través de las redes sociales en las que empezó a acosarla, han informado en un comunicado este miércoles.

Este hecho supuso que la mujer denunciara los hechos y se abriera una nueva línea de investigación y, una vez se obtuvo información sobre la posible ubicación del acusado, la unidad del cuerpo presente en el Centro de Cooperación Policial y Aduanero del Pertús alertó a la Gendarmería.

Finalmente, los agentes le localizaron y detuvieron el 11 de enero en la población de Tonneins, situada entre Toulouse y Burdeos (Francia).

Ya se han activado los mecanismos de cooperación internacional que permitirán iniciar el proceso de extradición del detenido.