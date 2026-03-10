Detenido por grabar a una menor en un CAP del Eixample de Barcelona

Archivo - Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 4 de marzo a un hombre de 23 años por un delito de revelación de secretos por supuestamente grabar sin consentimiento a una menor en un Centre d'Atenció Primaria (CAP) del Eixample de Barcelona, han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'Ara', los hechos se remontan al pasado 29 de febrero y el detenido no tiene antecedentes.

La policía catalana mantiene la investigación abierta.