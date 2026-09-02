Detenido en Granollers (Barcelona) por robar 2 cadenas de oro a un hombre y una mujer

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España).
Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 2 septiembre 2026 10:07
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BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 26 de agosto en Granollers (Barcelona) a un hombre de 22 años por presuntamente robar con fuerza a través de 'tirones' las cadenas de oro de un hombre y una mujer cuando se dirigían a su casa, informan en un comunicado este miércoles.

El primer robo se produjo el 18 de agosto cuando una mujer entraba en el portal de su casa y fue abordada por detrás, y un día después otro hombre denunció unos hechos similares.

Los agentes realizaron una entrada y registro en casa del sospechoso, donde también fue detenido un segundo hombre por un presunto delito contra la salud pública al localizar dentro del piso 80 gramos de cocaína.

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