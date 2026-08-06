Detenido un hombre de 33 años por agredir con arma blanca a una menor en Puigcerdà (Girona)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 33 años por presuntamente agredir con arma blanca a una menor en Puigcerdà (Girona) este miércoles sobre las 21 horas de la noche, han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Caso', la menor se recupera de las heridas y su vida no corre peligro.

El cuerpo policial mantiene la investigación abierta.