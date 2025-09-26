Detenido un hombre de 34 años por agredir sexualmente a una mujer en el Eixample de Barcelona

BARCELONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes a las 6.40 horas a un hombre de 34 años que presuntamente estaba agrediendo sexualmente a una mujer en el distrito del Eixample de Barcelona, informan fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'ElCaso', los hechos han sucedido en la zona de la calle Casp, cuando una patrulla de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) ha detectado que un hombre estaba realizando tocamientos a una mujer que estaba "desorientada" y no sabía quién era él.

Los mossos han detenido al presunto autor --sin antecedentes previos-- y la víctima ha sido trasladada a un centro hospitalario; finalmente, se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.