Detenido un hombre por el accidente que ha causado la muerte de un ciclista en Subirats (Barcelona)

BARCELONA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 19 años como presunto autor del accidente que ha causado la muerte de un ciclista este sábado por la mañana en la carretera C-243a, a la altura de Subirats (Barcelona).

Según han informado los Mossos en un comunicado este domingo, el detenido ha dado positivo en la prueba de alcoholemia y el test indiciario de drogas que le han practicado agentes de Trànsit.

El Servei Català de Trànsit ha informado de que los Mossos han recibido el aviso del siniestro a las 07.48 horas, después de que se produjera una colisión entre un turismo y una bicicleta, que ha resultado en la muerte del ciclista.