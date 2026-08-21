Detenido un hombre por agredir al primer teniente de alcaldía de El Catllar (Tarragona)

Archivo - Unas esposas de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

TARRAGONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el jueves a un hombre de 43 años como presunto autor de un delito contra la autoridad por presuntamente agredir al primer teniente de alcaldía de El Catllar (Tarragona), han confirmado fuentes policiales a Europa Press y ha avanzado 'Diari Més'.

Fuentes conocedoras han señalado que el autor de los hechos fue detenido después de que la víctima presentara una denuncia por estos hechos --que se produjeron tras una desavenencia previa--, y ha pasado este viernes a disposición judicial.

Por su parte, el Ayuntamiento de El Catllar ha emitido un comunicado en el que ha trasladado su apoyo al regidor afectado, ha condenado "rotundamente" la agresión y ha reiterado su compromiso con el respeto institucional y con los espacios públicos libres de violencia.