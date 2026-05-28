Detenido un hombre en Barcelona con seis kilos de marihuana buscado por las autoridades alemanas

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la estación de autobuses Barcelona-Nord a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, falsificación documental y atentado a la autoridad, que tenía en vigor una Orden Europea de Detención y Extradición (OEDE) dictada por las autoridades de Alemania, tras hallar entre sus pertenencias más de 6 kilos de marihuana, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este jueves.

Los hechos sucedieron en mayo, después de que agentes de la Brigada Móvil-Policía en el Transporte detectaran a dos individuos en actitud esquiva respecto a los vigilantes de seguridad uniformados de la estación y, tras pedirles la identificación, uno de ellos entregara un documento de identidad que no coincidía con sus datos faciales, por lo que se procedió al registro de sus pertenencias.

En el registro se localizó otro documento de iden tidad con otro nombre y cuya imagen sí correspondía con la del sospechoso y, tras comprobar su filiación, resultó que le constaba una OEDE por delito de tráfico de drogas dictada por las autoridades alemanas.

Además, al abrir la consigna se localizó una mochila y una bolsa de viaje que contenían un total de 6,096 kilos de cogollos de marihuana, motivo por el que fue detenido como presunto delito de tráfico de drogas y falsedad documental y, tras resistirse violentamente agrediendo a tres policías y un vigilante, también por atentado a la autoridad.

El otro ciudadano se dio a la fuga mientras los policías intentaban reducir a su acompañante, dejando su documentación personal en posesión de los agentes, confirmando con ello las sospechas de que el equipaje lo habían consignado ambos.

El detenido ha pasado a disposición judicial para ser extraditado a Alemania, mientras que se ha decretado una orden de busca y captura para detener al ciudadano fugado como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.