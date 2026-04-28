Detenido un hombre por cometer un robo con violencia en un local de Martorell (Barcelona)

Archivo - Coche de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA /TWITTER - Archivo

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado martes a un hombre de 55 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en un local de Martorell (Barcelona), según han informado este martes en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el 10 de abril, cuando el autor del delito entró en el establecimiento haciéndose pasar por un cliente durante un tiempo para asegurarse de que no había nadie más en el interior del local.

Una vez se quedó solo, el ladrón se dirigió hasta la caja registradora, donde empujó e inmovilizó a una trabajadora mientras le exigía el dinero de la caja, pero finalmente optó por robar un monedero con la recaudación del día y salir del sitio.

Las imágenes registradas por las cámaras de vigilancia del establecimiento permitieron a los agentes tener una fotografía del presunto autor de los hechos, que fue reconocido por la propietaria del local.

Con esta imagen, los agentes los agentes han logrado identificar y detener al individuo, que tenía cuatro antecedentes policiales por el mismo tipo de delito.