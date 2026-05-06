Detenido un hombre por dos robos violentos en dos farmacias de Salt y Girona el mismo día

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes a un hombre de 30 años como presunto autor de dos robos con violencia cometidos el mismo día en sendas farmacias de Salt y Girona el 1 de mayo, informan en un comunicado este miércoles.

El primero fue sobre las 12 cuando un hombre rompió una botella de cristal y amenazó a las trabajadoras para conseguir el dinero de la caja registradora y después huyó a pie.

El segundo, hacia las 18, consistió en el mismo modus operandi, ya que volvió a amenazar con una botella rota a la dependienta y él mismo robó el dinero de la caja.

Tras diversas gestiones, se identificó al ladrón y lo localizaron en Girona, donde fue detenido.

Finalmente el detenido, con diversos antecedentes, pasó a disposición judicial.