Detenido un hombre por estafar a 6 personas en el Metro de Barcelona cuando se ofrecía a ayudarlas

BARCELONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 46 años por estafar a 6 personas en el Metro de Barcelona cuando se ofrecía a ayudarlas para comprar billetes.

Los hechos tuvieron lugar en diversas paradas de la L3 de Metro entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre, con 5 transferencias fraudulentas, cuyo importe ascendía a unos 2.000 euros, informa Mossos en un comunicado este sábado.

El hombre fue detenido el pasado 23 de octubre, tras acreditarse su participación en 5 de los hechos investigados, en un dispositivo de localización con el que lo encontraron en la estación de Drassanes, donde fue detenido antes de poder llevar a cabo la sexta estafa.

Al detenido le constan 8 detenciones policiales y pasó a disposición judicial el 25 de octubre, por lo que se le ha establecido una orden de prohibición de acceso a las instalaciones del Metro.

Según Mossos este es un delincuente con "alto riesgo de persistencia" que actuaba, principalmente, en el transporte público, rondando por los vestíbulos de la estaciones de Metro que disponen de cajero automático, a la espera de detectar a personas de edad avanzada o turistas que se disponían a adquirir billetes o recargar sus tarjetas.

Una vez identificada la víctima ofrecía su ayuda y les engañaba para introducir la tarjeta y el pin en el cajero, momento en el que ordenaba una extracción de dinero fraudulenta.