Detenido un hombre en Madrid tras confesar ser el autor de la muerte de una mujer en Barcelona

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre que ha confesado ser el autor de la muerte violenta de una mujer en el distrito de Nou Barris de Barcelona.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press, los Mossos d'Esquadra informan de que se ha abierto una investigación después de que el presunto autor se haya entregado este miércoles al mediodía ante la policía local de Madrid.

Por la mañana, efectivos de Mossos y Bombers de Barcelona se dirigieron al lugar donde se habría cometido el crimen tras recibir aviso por parte de una persona que informaba de que había una mujer en el interior de un domicilio y que no respondía.

Al acceder al inmueble, los efectivos han localizado el cuerpo sin vida de una mujer.

La investigación, asumida por la División de Investigación Criminal de los Mossos, está bajo secreto de las actuaciones.