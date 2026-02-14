Detenido un hombre por una presunta agresión sexual en Ripoll (Girona)

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves a un hombre por una presunta agresión sexual en la localidad de Ripoll (Girona), según han confirmado fuentes de Mossos a Europa Press este sábado.

En un comunicado compartido vía 'X', el Ayuntamiento de Ripoll ha afirmado que el consistorio "ha tenido conocimiento, a través de medios no oficiales, de la detención del imán de la mezquita de Ripoll por una presunta agresión sexual a una menor", información que la policía catalana no confirma.

La alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha manifestado en un apunte en 'X' que el consistorio pedirá "personarse como acusación cuando se celebre el juicio contra el imán".