Detenido un hombre por una presunta agresión sexual en Ripoll (Girona)

Publicado: sábado, 14 febrero 2026 14:52
GIRONA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves a un hombre por una presunta agresión sexual en la localidad de Ripoll (Girona), según han confirmado fuentes de Mossos a Europa Press este sábado.

En un comunicado compartido vía 'X', el Ayuntamiento de Ripoll ha afirmado que el consistorio "ha tenido conocimiento, a través de medios no oficiales, de la detención del imán de la mezquita de Ripoll por una presunta agresión sexual a una menor", información que la policía catalana no confirma.

La alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha manifestado en un apunte en 'X' que el consistorio pedirá "personarse como acusación cuando se celebre el juicio contra el imán".

