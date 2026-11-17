Archivo - Imagen de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a un hombre de 35 años acusado de una presunta agresión sexual en Barcelona, según ha explicado 'El Caso' y han confirmado fuentes del cuerpo policial a Europa Press.

Los hechos habrían sucedido sobre las 10 horas de este martes, cerca de la calle Marina de la capital catalana, en la zona de la Sagrada Familia.

Tras la detención, se han abierto diligencias para investigar los hechos.