Detenido un hombre por un robo con violencia en un establecimiento de Tàrrega (Lleida)

LLEIDA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, con la colaboración de la Policía Local de Agramunt (Lleida), han detenido a un hombre de 44 años como presunto autor de un robo con violencia e intimidación en un establecimiento de Tàrrega (Lleida), ha informado el cuerpo policial en un comunicado este miércoles.

La investigación se inició el 22 de enero, tras tener conocimiento de que se había producido un robo con violencia en una tienda situada en la avenida Catalunya de Tàrrega.

El individuo accedió al establecimiento y, aprovechando que una dependienta estaba cobrando una venta a un cliente, con la caja registradora abierta, sustrajo la recaudación, mientras varios de los trabajadores intentaban retenerlo.

Pese a la participación de diversas personas, el ladrón consiguió huir, pero gracias a las gestiones policiales fue identificado y, sobre las 9.15 horas de este miércoles ha sido detenido en la calle Asgous de Agramunt.

El detenido, que cuenta con numerosos antecedentes, pasará el jueves a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Balaguer (Lleida).