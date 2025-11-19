Detenido 'in fraganti' en Tarragona un ladrón especializado en robar gasolina de vehículos

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes en Tarragona a un hombre de 43 años, un presunto ladrón conocido por la policía catalana especializado en robar gasolina de vehículos industriales que fue sorprendido 'in fraganti' cerca de las 00.00 horas.

Los hechos sucedieron en el párking de una empresa ubicada en la carretera N-340, y al llegar al lugar de los hechos, localizaron al sospechoso escondido entre diversos vehículos, y fue reconocido por acumular más de 40 antecedentes policiales y por desprender un fuerte olor a gasoil, informa en un comunicado la policía catalana.

Además, los mossos encontraron una barra metálica, mangueras de plástico y diversas garrafas vacías, y posteriormente también localizaron dos garrafas de ocho litros llenas de combustible y 10 tapones de los depósitos de los vehículos.

SEGUNDO ROBO EN POCAS SEMANAS

Por otro lado, el pasado 5 de noviembre el mismo presunto ladrón fue detenido tras saltar un cierre de acceso a un párking de una empresa cercana, cuando fue visto por agentes de paisano que constataron que forzó los tapones de depósitos de dos camiones de transportes.

En este caso, pretendía llevarse cinco garrafas de ocho litros cada una con 40 litros de gasoil que fueron recuperados, y está previsto que el detenido pase a disposición judicial este miércoles.