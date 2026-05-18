Detenido un joven multirreincidente Tarragona por robar sensores volumétricos en domicilios

Archivo - Coche de los Mossos d'Esquadra - Archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves en el Baix Penedès (Tarragona) a un joven multirreincidente por robar sensores volumétricos en domicilios, según han informado este lunes en un comunicado.

La investigación determinó que el ladrón cometió un total de cuatro robos en dos viviendas muy cercanas a Calafell (Tarragona), a las que accedió hasta en 30 ocasiones entre los pasados diciembre y marzo.

Siempre entraba a los domicilios escalando el muro exterior para robar los detectores volumétricos de ultrasonidos instalados para la detección de intrusos.

En total, se llevó 70 sensores, lo que está valorado en 10.290 euros, que luego publicaba en una plataforma de compraventa de objetos.

El área de influencia, la manera de robar, las imágenes de las cámaras de videovigilancia y el perfil de la plataforma permitieron identificar al ladrón, que acumula hasta 16 antecedentes policiales.