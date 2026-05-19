Detenido por matar a su expareja a puñaladas en una plaza de Figueres (Girona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de Figueres (Girona) han detenido este martes a mediodía a un hombre por presuntamente matar a puñaladas a su expareja en la plaza Tarradellas de la ciudad gerundense.

Según explican fuentes conocedoras a Europa Press, el hombre ya había sido detenido y tenía una orden de alejamiento hacia la mujer.

La Divisió d'Investigació Criminal investiga el caso como un presunto crimen machista.