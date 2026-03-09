Detenido un menor en Figueres (Girona) por conducir temerariamente una furgoneta robada y huir - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron la madrugada del pasado 6 de marzo a un menor en Figueres (Girona) por conducir temerariamente y bajo los efectos de las drogas y el alcohol una furgoneta robada y huir de un control policial, informan en un comunicado este lunes.

Se le acusa de dos delitos contra la seguridad vial, uno por conducir temerariamente y otro por no haber obtenido nunca el permiso de conducir, y también se le atribuye un delito de atentado a los agentes de la autoridad, un delito de robo y hurto de uso de vehículo y daños en el mobiliario urbano y se le denunció administrativamente por dar positivo en drogas.

Los hechos ocurrieron en la carretera N-II en Llers, donde los agentes de los mossos estaban haciendo un control de alcoholemia y vieron una furgoneta se acercaba al control y hacia un cambio de sentido y, tras hacer un nuevo cambio de sentido, volvió hacia el control montado y pasó por encima de los conos para huir a dirección Figueres (Girona).

Tras circular por varias calles temerariamente, la furgoneta se empotró con un pilón de hierro y, tras identificarle, los mossos comprobaron que el chico era menor de edad y que nunca había obtenido el carné de conducir.

Al realizar las comprobaciones con la furgoneta vieron que constaba como sustraída en Francia, y, además, el menor dio positivo en THC --cannabis-- en las pruebas de detección de drogas y alcohol, por lo que fue detenido y será citado para comparecer ante la Fiscalía de menores cuando sea requerido.