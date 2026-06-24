Detenido un menor en Lleida por atropellar mortalmente a un hombre en patinete

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido en la madrugada de este miércoles a un menor de 17 años en Lleida por atropellar mortalmente a un hombre de 35 años la noche de este martes, han explicado fuentes del cuerpo a Europa Press.

El menor ha sido imputado por un delito de homicidio por imprudencia muy grave, un delito de omisión del deber de socorro y otro por no tener carné de conducir.

El accidente ocurrió en un camino asfaltado entre Cunilles y Torrefarrera (Lleida) y el hombre fue encontrado inconsciente y sin que hubiera ningún vehículo alrededor.