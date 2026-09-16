Detenido un menor por una presunta agresión sexual en Sant Joan de les Abadesses (Girona)

Archivo - Mossos. Imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

GIRONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un menor por la presunta agresión sexual a una chica también menor de edad en Sant Joan de les Abadesses (Girona) la madrugada del pasado domingo durante la fiesta mayor del municipio.

Según han confirmado a Europa Press fuentes policiales este miércoles y ha avanzado 'El Caso', la chica denunció los hechos a la policía y, tras ser identificado el presunto autor por los Mossos, ha sido detenido acusado de un delito de agresión sexual.

El menor ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores.