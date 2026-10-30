Detenido un menor vinculado a los canales de 'Blocus' relacionados con los saqueos en Barcelona

Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).

Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves por la noche a un menor de 17 años en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) por su presunta vinculación a los canales de comunicación de 'Blocus' relacionados con los saqueos en Barcelona del sábado pasado.

El detenido supuestamente difundió el enlace de acceso al grupo, participó activamente en las conversaciones, facilitando indicaciones sobre el material a llevar, las medidas para evitar la detección policial y las pautas de autoprotección, informa la policía catalana en un comunicado este viernes.

También "habría incitado a otros participantes a tomar parte en las acciones violentas y habría propuesto posibles objetivos para ser objeto de saqueo".

La detención se ha producido, concretamente, por la presunta participación del investigado en un grupo de un canal de mensajería instantánea que "habría sido utilizado para organizar y coordinar actos de saqueo, desórdenes públicos y acciones de incitación a la violencia contra efectivos policiales".

La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.