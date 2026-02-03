Detenido en Mollet del Vallès (Barcelona) por atracar una joyería con un arma de fuego simulada

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Mollet del Vallès (Barcelona) detuvo el pasado 26 de enero al presunto autor de un atraco a un comercio en el que amenazó a la trabajadora con un arma de fuego simulada, y en cuyos hechos también participó un segundo hombre, que los Mossos d'Esquadra están buscando.

Los dos hombres entraron en el local y mientras uno amenazaba a la trabajadora, el otro utilizó un martillo para romper una vitrina y robar diversos objetos, mayoritariamente joyas, para posteriormente huir, informa la policía catalana en un comunicado.

Durante la persecución, el sospechoso acabó detenido por la policía del municipio con el arma simulada y 195 euros en efectivo, y los mossos ahora investigan para tratar de arrestar al otro implicado; finalmente, el detenido pasó a disposición judicial la semana pasada.