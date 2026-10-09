Detenido un multirreincidente en La Bisbal (Girona) con una orden de búsqueda e ingreso en prisión

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles en La Bisbal d'Empordà (Girona) a un multirreincidente de 43 años como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y de amenazas, y sobre el que pesaba una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión.

El 2 de octubre los mossos patrullaban por Palamós (Girona) cuando vieron a este hombre, cuya orden de detención e ingreso estaba dictada por el Juzgado Penal del Tribunal de Instancia de Girona por un delito de hurto que cometió el 26 de marzo.

Cuando los agentes se acercaron para comunicarle la detención, este se resistió y los agredió para huir hacia su casa y en la puerta del domicilio estaba su mujer, que le ayudó a escapar agrediendo a los agentes, informa la policía catalana en un comunicado.

El 7 de octubre los agentes volvieron a encontrarse con el hombre y finalmente pudieron detenerlo.

El detenido acumula casi 60 antecedentes, la mayoría por delitos en Palamós, y pasó a disposición judicial este jueves.