Detenido un multirreincidente en Girona por 9 presuntos delitos en menos de 10 días

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido tres veces en una semana a un multirreincidente de 33 años como presunto autor de 5 delitos con fuerza, dos hurtos y dos estafas leves, cuyas detenciones son resultado de una investigación que se abrió hace dos semanas después de que una serie de delitos en diversos municipios de Girona.

La primera detención se produjo el 6 de noviembre tras un robo con fuerza en un hotel de Sant Julià de Ramis y luego fue detenido en Pedret, si bien también se le acusaba de un hurto el día anterior en Girona, donde robó un móvil tras entrar en una clínica por la puerta de emergencia, informan los Mossos en un comunicado este jueves.

El ladrón pasó a disposición judicial al día siguiente y el mismo día cometió un robo en un complejo universitario, por cuyos hechos fue detenido de nuevo el 8 de noviembre y era la séptima vez que robaba en el mismo lugar.

El día 10 volvió a ser arrestado por un robo en una furgoneta en Sarrià de Ter y también se le relacionó con otros tres delitos.

El detenido pasó a disposición judicial de nuevo este miércoles.