Detenido un multirreincidente por 4 robos en interior de vehículo en Tarragona - MOSSOS D'ESQUADRA

TARRAGONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el domingo a un hombre de 36 años con más de una veintena de antecedentes como presunto autor de 4 robos con fuerza en interior de vehículo en días distintos de abril y febrero de este año en Tarragona, informan en un comunicado este miércoles.

La noche del 21 de abril, el detenido accedió a un aparcamiento comunitario de Tarragona y, tras mirar en el interior de varios vehículos, rompió los cristales de las ventanas para sustraer objetos del interior y, gracias a las imágenes de seguridad, se le identificó.

Tras corroborar que se trataba de un multirreincidente (cuya mayoría de delitos son por robos en interior de vehículo) y detenerle, se le pudo vincular a un cuarto robo con "idéntica" metodología en febrero en otro parking de la ciudad; el detenido pasó este martes a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.