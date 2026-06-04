Detenido un narcotraficante en Girona que huyó de prisión durante un permiso en marzo

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Girona a un narcotraficante de 47 años que huyó de prisión durante un permiso penitenciario en marzo de este año y que se escondió durante meses en casa de su madre en Santa Cristina d'Aro (Girona), informan en un comunicado este jueves.

El detenido formaba parte de una organización criminal de narcotraficantes que transportaba grandes cantidades de hachís desde Marruecos mediante barcos de gran potencia, con desembarcos en diferentes puntos del litoral mediterráneo, para posteriormente distribuir la droga por transporte terrestre por todo el Estado.

El prófugo cumplía una condena de 9 años por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

Tras una intensa investigación policial, agentes del Grup de Recerca Activa de Fugitius (GRAF) establecieron un amplio dispositivo que permitió, el pasado 27 de mayo, interceptar y detener al hombre mientras huía a Francia en el vehículo de su madre.

Tras pasar a disposición judicial, reingresó en el centro penitenciario Puig de les Basses para continuar con el cumplimiento de su pena.