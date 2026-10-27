Detenido por presuntamente cometer tres robos con fuerza en bares de Lleida

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España).
Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 27 octubre 2026 11:22
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LLEIDA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este domingo en Lleida a un hombre de 41 años como presunto autor de tres robos con fuerza en diversos bares de la ciudad, donde llegó a robar dinero de la caja registradora en dos ocasiones, así como productos de alimentación, lotería y dinero en efectivo de otro establecimiento.

La detención se produjo después de que se activara la alarma de un bar de la calle Doctor Fleming de Lleida, y gracias al dispositivo de agentes de paisano pudieron detenerlo y constataron que tenía dos órdenes de detención por dos robos con fuerza más.

Los robos se produjeron la madrugada del jueves 22 y el pasado viernes, si bien la investigación sigue abierta porque no se descarta que el detenido, con más de 50 antecedentes, esté implicado en otros hechos similares.

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