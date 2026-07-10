Detenido un profesor jubilado por presuntos tocamientos a menores en Torroella de Montgrí (Girona)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves a un profesor jubilado de 74 años por presuntos tocamientos a menores a quienes hacía clases particulares en Torroella de Montgrí (Girona) tras seis denuncias por agresión sexual sin penetración.

La policía tuvo conocimiento de los casos a finales de junio, ha informado el cuerpo a Europa Press este viernes.

No se descarta que puedan haber más víctimas.