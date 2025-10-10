Detenido por quintuplicar la tasa de alcohol y provocar un accidente en Ulldecona (Tarragona)

Archivo - Imagen de recurso de unas esposas de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

TARRAGONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves a un hombre de 56 años por presuntamente quintuplicar la tasa de alcoholemia y provocar un accidente en la AP-7 en Ulldecona (Tarragona), informan en un comunicado.

Los hechos ocurrieron en torno a las 01:20 horas de la madrugada cuando se informó de un accidente de tráfico en la AP-7 en Ulldecona (Tarragona) en el que estaban implicados un camión y un turismo que había circulado en el sentido contrario a la marcha.

El conductor del camión explicó a los policías que circulaba por la autopista cuando de repente observó las luces de un turismo que iba hacia su posición en sentido contrario, hecho por el que tuvo que realizar una maniobra "evasiva" para esquivarlo.

El conductor del turismo resultó herido leve, mientras el camionero salió ileso y, tras hacerle las pruebas de alcoholemia al primero, se constató que daba una tasa penal de 1,23 mg/l en aire espirado, casi 5 veces la tasa máxima permitida de 0,25 mg/l.

Los agentes detuvieron al hombre por dos delitos contra la seguridad vial, conducir bajo los efectos del alcohol y conducción temeraria y pasará a disposición judicial en las próximas horas.