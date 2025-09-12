Detenido un segundo implicado por una presunta agresión sexual a una menor en Olot (Girona)

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el jueves a un segundo implicado como presunto autor de una agresión sexual a una menor la madrugada del 6 de septiembre en Olot (Girona).

En un comunicado, han explicado que el segundo detenido es un hombre de 30 años mientras que el martes se detuvo a otro de 23 años.

La agresión se produjo cerca de la 1.00 fuera de la zona de ocio y conciertos que se celebraban el pasado fin de semana por las Festes del Tura en Olot, y el arrestado ha pasado la tarde de este viernes ante la autoridad judicial competente, el juzgado en funciones de guardia de Olot.