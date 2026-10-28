Detenido en Tarragona por presuntos hurtos en un tren de alta velocidad entre Barcelona y Madrid

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este sábado en Tarragona a un hombre de 37 años por presuntamente cometer diversos hurtos a víctimas que iban dentro de un tren de alta velocidad que conectaba Barcelona con Madrid, informan en un comunicado este miércoles.

En concreto, les robaron la mochila con dinero en efectivo, efectos personales, aparatos electrónicos y documentación diversa.

Poco después, los Mossos encontraron a un hombre que procedía de esa estación y pretendía coger un autobús de Tarragona a Barcelona, si bien la geolocalización de uno de los dispositivos que llevaba dentro de la bolsa fue clave para poder identificarlo y observaron que mantenía una actitud de vigilancia y control del entorno, y que la marca de la mochila coincidía con la de las víctimas.

Al comprobar el contenido, los agentes vieron que los aparatos electrónicos estaban envueltos en papel de aluminio, momento en el que el sospechoso reconoció haber sustraído la bolsa dentro del vagón.

El hombre explicó que poco antes había tirado documentos y tarjetas de crédito en unos contenedores ubicados en la calle Prat de la Riba de Tarragona, y una vez los recuperaron, los Mossos comprobaron que correspondían a las víctimas, a quienes poco después se los devolvieron junto con el resto de objetos.

La mayoría de los 45 antecedentes policiales que acumulaba el ladrón correspondían a hurtos cometidos en el ámbito del transporte público y pasó a disposición judicial el día siguiente.