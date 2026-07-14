Un detenido en Tarragona por varios robos a otros usuarios del cámping donde se alojaba

Los Mossos encontraron dinero en efectivo y documentos que el ladrón había robado a otros usuarios del cámping - MOSSOS D'ESQUADRA

TARRAGONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes en Tarragona a un hombre de 30 años acusado de presuntamente robar en el interior de un vehículo y en un bungalow de un cámping de la comarca en el que él también se alojaba.

Los hechos ocurrieron ese mismo día sobre las 10.20 horas, cuando los agentes recibieron un aviso de que se había producido un hurto en el supermercado del cámping, ha informado este martes la policía catalana en un comunicado.

Tras investigarlo, averiguaron que el presunto autor era el mismo que robó una bicicleta infantil el 8 de julio en las propias instalaciones, junto con otras herramientas y un juego de llaves falso.

Al día siguiente, el ladrón accedió ilegalmente a uno de los bungalows y se llevó dinero en efectivo, una tarjeta de crédito y las llaves de un vehículo que posteriormente saqueó.

Finalmente, el detenido, que acumula 9 antecedentes policiales, pasó el pasado sábado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.